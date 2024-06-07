52 كيلو غراماً من الذهب مهر لعروس !

سجلت محكمة شرعية في محافظة حماة بحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية عقد زواج بمهر بلغ 52 كيلوغراماً من الذهب، ليصبح الأعلى في سوريا.

وذكرت المصادر أن المحكمة أكدت أن “المهر سجل بهذه القيمة ليعادل وزن العروس البالغة من العمر 27 عاماً”.

وأضافت أن “العريس، الذي يبلغ من العمر 28 عاماً ويقيم خارج سوريا، طلب من وكيله أن يكون مهر زوجته وزنها ذهباً”.

يُذكر أن متوسط مؤخر المهور في حماة يتراوح عادة بين 50 و100 غرام من الذهب أو ما يعادل 10 إلى 25 مليون ليرة سورية.

وكالات