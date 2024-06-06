ضحايا إثر سقوط حافلة تقل أطفالا من منحدر جبلي في مياه نهر العاصي

06-06-2024

ضحايا إثر سقوط حافلة تقل أطفالا من منحدر جبلي في مياه نهر العاصي

أفادت تقارير بمقتل وإصابة عدد من الأطفال أمس الخميس، إثر سقوط حافلة كانت تقلهم من منحدر جبلي إلى نهر العاصي في منطقة عيون عارة قرب مدينة دركوش غربي إدلب في سوريا.

وذكرت المصادر أن الحافلة، التي كانت مخصصة لنقل أطفال رحلة مدرسية، انحرفت عن مسارها وسقطت من أعلى منحدر حاد في مياه نهر العاصي.

وأشارت التقارير إلى أن أكثر من 20 طفلاً نُقلوا إلى مستشفى الرحمة في مدينة دركوش وهم على قيد الحياة، دون تحديد عدد الضحايا الذين فقدوا حياتهم.


 

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