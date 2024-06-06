هجـوم على السفارة الأمريكية في بيروت والمنفذ سوري

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن السفارة الأمريكية في منطقة عوكر بجبل لبنان تعرضت صباح الأربعاء لهجوم مسلح، حيث تم إطلاق النار عليها.

وذكرت التقارير أن شخصًا أطلق النار على مبنى السفارة، وتم الرد عليه من قبل القوة المكلفة بحمايتها.

وأكد الجيش اللبناني في بيان له أن “السفارة الأمريكية في عوكر تعرضت لإطلاق نار من قبل شخص سوري الجنسية، وقامت عناصر الجيش بالرد على مصدر النيران، مما أدى إلى إصابة المهاجم”.

وأضاف الجيش أنه “تم توقيف المنفذ ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويتم الآن متابعة التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث”.

وأضاف الجيش في بيانه أن “وحدات الجيش المنتشرة حول السفارة تقوم بعملية تفتيش في المنطقة المحيطة، وتنفذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان أمن المنطقة”.

وذكرت قناة “أل بي سي” المحلية أن إطلاق النار استمر لمدة نصف ساعة تقريبًا وتم قطع الطريق المؤدي إلى السفارة.

من جهتها، أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان أنه “في الساعة 8:34 صباحًا تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة”.

وأشادت السفارة برد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقها الأمني الذي ساهم في تأمين المنشأة والفريق العامل فيها.

وأكدت السفارة أن التحقيقات جارية وهي على اتصال وثيق بالسلطات اللبنانية.

كما صرح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بأن الوضع الأمني مستتب، وتم بدء التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث وملاحقة المتورطين.

يُذكر أن السفارة الأمريكية تعرضت في سبتمبر الماضي لإطلاق نار، ولم تسفر الحادثة عن إصابات، حيث تم اعتقال المنفذ الذي تبين أنه كان يسعى للانتقام من أحد أفراد الأمن.

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية في لبنان تعرضت في عام 1984 لهجوم بسيارة مفخخة أدى إلى تدمير المبنى ومقتل 11 شخصًا وإصابة العشرات، مما استدعى نقل مبنى السفارة إلى منطقة عوكر من عين المريسة بعد هجوم آخر بشاحنة مفخخة في نفس العام أسفر عن مقتل 63 شخصًا.

فيديو يوثق لحظة حصول الهجوم المُسلح على السفارة الأميركية بمنطقة عوكر اليوم

المسلح الذي هاجم السفارة الأميركية في عوكر اليوم قبل إصابته، يُدعى بحسب إفادته الأولية رجب، وكان وحيدًا، للآن لا صحة للمعلومات التي تتحدّث عن خلية من 3، الجيش يمشّط محيط السفارة للتأكد من أن لا شركاء للمهاجم، حالته الصحية مستقرة وبوشر التحقيق معه.

عربي 21