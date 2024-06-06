06-06-2024
اختطاف صائغ ذهب في السويداء
اختطف مسلحون مجهولون، صائغاً أمام “السويداء مول” في مدينة السويداء.
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الخاطفين كانوا يستقلون سيارات بلا لوحات ولم يغطوا وجوههم، وقاموا باختطاف صائغ من عائلة “آل اشتي”.
وأضافت المصادر أن المسلحين أطلقوا عدة طلقات نارية في الهواء خلال عملية الاختطاف.
وأشارت بعض المصادر المحلية إلى أن الحادثة قد تكون مرتبطة بخلاف مالي.
وقبل أيام، قام مسلحون مجهولون باختطاف المحامي محمد العبد الله من أمام مكتبه في مدينة السويداء.
يُذكر أن شبكات إخبارية محلية في محافظة السويداء سجلت 11 حالة اختطاف خلال شهر نيسان الماضي، ولا يزال مصير أربعة من هؤلاء المختطفين مجهولاً.
وكالات
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