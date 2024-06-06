مصادر: ضربة إسرائيلية وشيكة على لبنان

تزامناً مع المبادرة الأميركية لوقف الحرب في غزة والتصعيد على الحدود الجنوبية، تلقت بيروت مؤخراً رسائل دبلوماسية تتضمن تهديداً بضربة إسرائيلية وشيكة.

وكشفت مصادر بارزة أن العديد من الموفدين الدوليين أعربوا عن قلقهم من جدية التهديد الإسرائيلي، ولكن الرسائل الأكثر أهمية جاءت من الجانب البريطاني، الذي حدد موعداً محتملاً للضربة الإسرائيلية في منتصف يونيو الجاري.

ورافق ذلك نصائح بضرورة اتخاذ إجراءات التموين اللازمة، نظراً لأن نطاق ومدى استمرار الحرب المحتملة غير معروفين.

وفي سياق متصل، قال الوزير السابق وليد جنبلاط إنه خلال زيارته الأخيرة إلى الدوحة، سمع من المسؤولين القطريين تخوفاً من النوايا الإسرائيلية تجاه لبنان.

وأكدوا له قناعتهم بأن “إسرائيل لا تسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة” على الرغم من المحاولات الأميركية للتوصل إلى اتفاق.

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