تسلا توسع مصنعها في الصين

أعلنت شركة تسلا عن خطط لتوسيع مصنعها في شانغهاي، والذي يعد أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم. تهدف الشركة إلى مضاعفة إنتاجها السنوي إلى مليون سيارة بحلول عام 2025، في خطوة تهدف لتعزيز حصتها في السوق الصينية، التي تعتبر أكبر سوق للسيارات الكهربائية.

وصرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن التوسعة ستتضمن بناء مرافق جديدة للإنتاج وتحديث البنية التحتية الحالية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في الصين وأجزاء أخرى من آسيا. كما أكدت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكلفة، مما سيساعدها في الحفاظ على ميزة تنافسية في سوق متنامية بسرعة.

ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 4% في تداولات اليوم بعد الإعلان عن هذه الخطط. المصدر: فوربس الشرق الأوسط