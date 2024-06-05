05-06-2024
توقيف ( 10 ) شبان بتهمة التحرش بطالبات المدارس بحماه .
انطلاقاً من الحرص على مكافحة جميع الجرائم بكافة أشكالها وقمع المظاهر المخلة بالآداب العامة, ومن خلال قيام الوحدات الشرطية في محافظة حماة بتسيير الدوريات لمكافحة ظاهرة تجمع الشبان أمام مدارس البنات وتحرشهم بالطالبات.
تمكنت دورية من قسم شرطة الشريعة في حماة من إلقاء القبض على ( 10 ) عشرة شبان أثناء تواجدهم أمام إحدى مدارس البنات في حي جنوب الملعب وقيامهم بالتحرش بالطالبات، وبتدقيق وضعهم تبين وجود إذاعة بحق أحدهم بجرم إساءة سمعة وتهـ.ديد ،وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.
تم تنظيم الضبط اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
وزارة الداخلية السورية
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