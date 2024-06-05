لأول مرة المانيا تعلنها: الترحيل إلى سوريا ممكن

بعد هجوم لاجئ أفغاني بالسكين على ضابط في مانهايم أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن احتمالية ترحيل المهاجرين إليها ممن ارتكبوا جرائم خطيرة إلى بلدهم الأصلي، حتى لو صنفت انها غير آمنة.

قالت صحيفة “بيلد”: “بعد مقتل ضابط الشرطة روفين ل. (29 عاما) على يد الأفغاني سليمان أتاي (25 عاما)، أعلن السياسيون العواقب وهي خطة جديدة يجب فيها ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، مثل سليمان أتاي، إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو تم تصنيف بلدهم على أنه بلد غير آمن، وهذا يعني أن ترحيلهم إلى أفغانستان أو سوريا سيكون ممكنا بعد ذلك” ، بالمقابل طرح هذه المبادة وزير داخلية هامبورغ آندي غروت، والتي حظيت بدعم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الحاكم والليبراليين الأحرار الذين هم جزء من الائتلاف الحاكم أيضا.

بينما لا تسمح ألمانيا في الوقت الحالي بترحيل المهاجرين إلى البلدان التي تعترف الحكومة الألمانية بأنها غير آمنة.

تشمل هذه الدول،أفغانستان وسوريا، من بين دول أخرى، حيث يأتي العديد من المهاجرين إلى ألمانيا من هذين البلدين.

روسيا اليوم