أستاذ جامعي : بعض الأثرياء جمعوا أموالهم من القطاع العام

عبر دكتور في كلية الاقتصاد جامعة دمشق إبراهيم العدي أن القطاع العام خلق برجوازية وظيفية قائمة على تجميع المال والاستفادة من الموقع الوظيفي، وبعض الأثرياء جمعوا أموالهم من القطاع العام.

من وجهة نظر الدكتور ابراهيم مفهوم التشاركية نظرياً مقبول ولكن عملياً غير قابل للتطبيق والشراكة ستكون فاشلة على أرض الواقع، فالقطاع العام يحتاج إلى ملائكة لتديره، والعقلية الاقتصادية التقليدية الموجودة في القطاع العام لن تتقبل مفهوم التشاركية.

قال العدي: القطاع العام أُنشئ ليقوم بدور اقتصادي واجتماعي لكن دوره الاقتصادي تلاشى وأغلب شركات القطاع العام خاسرة، وبالتالي لا يمكن أن يستمر لأن جزءاً كبيراً من الشركات أصبح عبئاً على خزينة الدولة.



الوطن