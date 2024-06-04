ثاني أكبر جيش في الناتو يرفض مشاركة الحلف في حرب أوكرانيا

اعتبر حقان فيدان وزير الخارجية التركي أن تركيا ترفض مشاركة حلف شمال الأطلسي في الحرب بأوكرانيا، وذلك بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف في براغ.

قال الوزير التركي “ندعم مواصلة مساعدة أوكرانيا وقدرة أوكرانيا على ضمان الردع، لكننا لا نريد أن يشارك حلف شمال الأطلسي في هذه الحرب”.

بالنسبة إلى أنقرة، فإن “دعم أوكرانيا لضمان وحدة أراضيها وتحرير أراضيها شيء، وضلوع حلف شمال الأطلسي في الحرب شيء آخر”، محذراً من “خطر اتساع (النزاع) إقليمياً و(اندلاع) أزمات أكبر”.



كانت واشنطن قد أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام أسلحة أميركية للدفاع عن خاركيف على الحدود مع روسيا، متجاوزة مخاوفها من أن السماح بمثل هذه الضربات قد يجرّ حلف شمال الأطلسي إلى صراع مباشر مع روسيا.

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضوء الأخضر الأميركي لاستخدام كييف أسلحة أميركية بشروط، في ضربات داخل روسيا، يشكل “خطوة إلى الأمام”.

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