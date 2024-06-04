سوق بيع دفاتر السكن البديل على «الفيس بوك»

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات لبيع دفاتر التخصص في مشروع السكن البديل بمنطقة المرسوم 66، حيث تبدأ الأسعار من 80 مليون ليرة سورية للدفتر وأقساط شهرية تبدأ من 30 ألف ليرة وتصل إلى 128 ألف ليرة لمساحات تتراوح بين 40 و120 متراً مربعاً.

وقد قدر سعر المتر بـ8 ملايين و150 ألف ليرة سورية.

مديرة المؤسسة العامة للإسكان، راما الظاهر، أكدت في حديثها أن المؤسسة ليست مسؤولة عن أي عمليات سمسرة أو متاجرة يقوم بها بعض الأفراد، مشيرة إلى أن السكن البديل أصبح بيئة خصبة للسماسرة لاستغلال استحقاقات المتخصصين وأصحاب الدفاتر الذين قد لا يستطيعون تسديد مبلغ التخصص، مما يؤدي إلى حركة نشطة في سوق العقارات من حيث البيع والشراء.

وأوضحت الظاهر أن المؤسسة غير مسؤولة عن المعلومات التي تُنشر في إعلانات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقتصر مسؤوليتها على إدارة المشروع والتخصص والاكتتاب، بينما المشروع نفسه يعود لمحافظة دمشق.



وأشارت إلى أن سعر المتر الذي يظهر في الإعلانات هو نتيجة تقسيم سعر الشقة المعلن من المؤسسة على مساحتها، وهو سعر تقديري لتكلفة البناء.

وأضافت الظاهر أن السماسرة يمكن أن يكونوا مكاتب عقارية مرخصة رسمياً أو أفراداً يمارسون نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ترخيص، وقد تكون هناك جهات خارجية تهدف إلى إثارة البلبلة ورفع الأسعار.

وأشارت إلى أن وزارة الإسكان تعمل على ضبط سوق العقارات من خلال إنشاء منصة لتنظيم الوساطة العقارية وتطوير قوانينها، لكن حتى الآن فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي المسؤولة عن ترخيص ومتابعة أعمال الوساطة، بما في ذلك منح وإلغاء التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير المرخصين.

كما أشارت إلى إلغاء ترخيص حالتين في الفترة الماضية.

وأكدت الظاهر أن الإعلان الأخير بتاريخ 20/5/2024 سمح للمتخصصين بتسديد مدفوعاتهم بنسبة 30% مع مهلة ثلاثة أشهر، ومن يتأخر عن التسديد يتم إلغاء تخصصه ويعود مكتتباً حسب القرارات التنظيمية للسكن البديل بمنطقة المرسوم 66.

هذه الدفعة تُسدد دفعة واحدة وليست ضمن الأقساط الشهرية التي تتراوح حسب مساحة الشقة بين 30 و50 ألف ليرة.

وأوضحت أن زيادة الأقساط تعتمد على نسبة التقدم في الأعمال، حيث تصل المدفوعات إلى 50% عندما يكون إنجاز البناء قد وصل إلى 70%، أي عندما تنتهي أعمال البناء على الهيكل وتبدأ أعمال الإكساء.

وأشارت إلى أن هناك بناءين فقط يتم تسديد أقساطهما بنسبة 50% وهما A4 وA6.

وأشارت الظاهر إلى أن نسب الإنجاز في مشروع السكن البديل متباينة ويجب أن تكون أسرع، إلا أنها تعتبر جيدة ومقبولة بالنظر إلى توفر مواد البناء والإسمنت والمحروقات والتمويل.

الوطن