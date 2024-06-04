إيران تنعي مستشار في الحرس الثوري إثر العدوان الذي استهدف سورية

اُستشهد سعيد آبيار، المستشار في الحرس الثوري الإيراني، في سورية سوريا خلال عدوان إسرائيلي على مدينة حلب.

وأعلنت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن آبيار كان أحد مستشاري قوات الحرس الثوري في سورية، وقد استشهد جراء غارة جوية نفذتها طائرات إسرائيلية على مدينة حلب، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع السورية، ليل الأحد – الإثنين، أن عدداً من الأشخاص استشهدوا في عدوان إسرائيلي استهدف مواقع في محيط حلب.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه “حوالي الساعة 20:00 بعد منتصف ليل الإثنين، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط المدينة”.

وأضافت الوزارة أن الهجوم أسفر عن “سقوط عدد من الشهداء وتسبب ببعض الخسائر المادية”.

واستهدفت الغارات بشكل مباشر مصنعاً لصهر النحاس في محيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي.

كما أفادت تقارير بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لمحاولة هجوم إسرائيلي على مواقع في ريف محافظة حمص الشرقي، مما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح وتسبب بوقوع بعض الخسائر المادية، وفقاً لمصدر عسكري سوري.

وفي سياق متصل، تعرضت قاعدة أمريكية في سورية لهجوم صاروخي، بينما حذرت سورية من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس فشل إسرائيل وتصاعد حالة الهستيريا التي تعاني منها بسبب صمود سورية أمام محاولات إضعافها، وأن سورية مصممة على استعادة الجولان السوري المحتل ودعم الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه.

هذا التصعيد يأتي وسط تحذيرات من أن تكرار الهجمات الإسرائيلية قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه، مما يهدد الاستقرار الإقليمي.



سبوتنيك عربي