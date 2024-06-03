ارتفاع أسعار البوظة 20٪ عن العام الماضي.. ولا نصدر البوظة العربية

كشف رئيس جمعية الحلويات والبوظة في دمشق بسام قلعجي عن ارتفاع أسعار البوظة بنسبة تصل إلى 20% عن العام الفائت، مع وجود إقبال على شرائها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع انخفاض الإقبال على شراء الحلويات.

وارجع قلعجي سبب الارتفاع إلى أن جميع المواد الداخلة في عملية صناعة البوظة مستوردة ويدفع ثمنها بالقطع الأجنبي، لافتاً إلى أن سعر كيلو البوظة بالجملة يبدأ من 35 ألف ليرة ويصل إلى 60 ألف ليرة مبيناً أن فوارق الأسعار سببه النوعية والنكهات.

وتحدث قلعجي عن وجود بوظة تحت مسمى بوظة عربية ولكنها مصنوعة من حليب البودرة تختلف نكهتها عن البوظة العربية المصنوعة من الحليب الطازج، مشيراً إلى سحب مديرية الشؤون الصحية وبشكل دوري عينات من جميع أنواع البوظة لفحصها جرثومياً.

وقال رئيس جمعية الحلويات والبوظة في دمشق إن البوظة العربية لا تُصدَّر، بسبب وجود حرفيين سوريين سافروا إلى الكثير من دول العالم ونشروا صناعة البوظة العربية بتلك الدول وهم متفوقون بهذه الصناعة



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