د. العوا: ظهور متحور جديد من كورونا يحمل اسم المُغازل

بعد خمسة أشهر من ظهور فيروس “NJ1” المتحور عن أوميكرون، يشهد العالم الآن ظهور متحور جديد يسمى “فليرت” أو “المغازل”، وفقًا لما أوضحه اختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة الدكتور نبوغ العوا.

وأوضح د. العوا أن منظمة الصحة العالمية سجلت حالات إصابة بمتحور “المغازل”، خاصة في أمريكا التي شهدت إصابات بين 28% من سكانها، وكذلك في دول أخرى.

يتميز هذا المتحور بسرعة انتشاره مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يثير القلق من زيادة الحالات خلال الصيف الحار المتوقع هذا العام.

وأضاف د. العوا: “لم تُسجل حتى الآن أي حالات إصابة بالمتحور الجديد في سوريا، ولكن من المتوقع انتشاره مع ارتفاع درجات الحرارة”.

وأشار الدكتور العوا إلى أن أعراض المتحور الجديد تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا السابق، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وآلام المفاصل، وفقدان حاسة الشم أو التذوق، وفقدان جزئي للسمع، وأعراض في الجهازين التنفسي والهضمي.

وأكد أن “الفليرت” يجمع أعراض متحورات كورونا السابقة وتختلف شدتها من شخص لآخر، مما يجعل الوقاية والإجراءات الاحترازية ضرورية.

وجدد الدكتور العوا التأكيد على أهمية الوقاية وطلب الاستشارة الطبية فور ظهور الأعراض.

وأوضح الدكتور العوا أنه منذ بداية العام الحالي تم تسجيل عدة إصابات بمتحور “NJ1” في مختلف دول العالم، ولا تزال تُسجل بعض الحالات في سوريا.

تشمل أعراض هذا المتحور الرشح والمفرزات الأنفية والسعال الجاف التشنجي، وتستمر فترة الشفاء من أعراضه لأكثر من عشرة أيام وفقاً لموقع أثر برس.

واختتم د. العوا حديثه بالتشديد على ضرورة عدم تناول الأدوية بشكل عشوائي، مشيرًا إلى أن المتحورات الجديدة للفيروس قد غيّرت العديد من طرق العلاج المعلن عنها سابقًا.