عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة حلب شمالي سورية ويوقع شهـداء وجرحى

أعلنت وزارة الدفاع أن طائرات إسرائيلية نفذت عدواناً جوياً على مدينة حلب ليل الأحد – الإثنين، مما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى.

وجاء في البيان أن العدوان وقع حوالي الساعة 12:20 بعد منتصف ليل 3 يونيو 2024، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية من اتجاه جنوب شرقي حلب، مستهدفة بعض المواقع في محيط المدينة، وأسفر العدوان عن سقوط عدد من الشهداء وتسبب في أضرار مادية.

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في المواقع المستهدفة، وتم الإبلاغ عن سماع عدة انفجارات في المنطقة خلال العدوان، مما يشير إلى استخدام أكثر من صاروخ في العملية.

سُمع دوي الانفجارات في سماء مدينة حلب شمال البلاد، وفقاً لتقارير محلية.



وفي حادثة سابقة وقعت منتصف الأسبوع الماضي، استشهدت طفلة وأصيب 10 مدنيين آخرين بجروح، نتيجة لعدوان إسرائيلي على مدينة بانياس في محافظة طرطوس غربي سورية.

استهدف الهجوم موقعاً في المنطقة الوسطى وأحد المباني السكنية، ونفذ الهجوم من جهة الأراضي اللبنانية.

وفي 20 مايو الجاري، اُستشهد أربعة أشخاص في هجوم إسرائيلي على جنوب مدينة حمص.

ووفقاً للتفاصيل، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية شاحنة بصاروخ على أطراف مدينة القصير.



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