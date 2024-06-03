امتحان الرياضيات يبكي طلاب سورية!

ما من سوري يُسأل عن تجربة فحص “البكالوريا” إلا ويستذكر أسوأ المواقف، واليوم كان طلاب سورية على موعد مع تجربة قاسية أخرى.

أثارت مادة الرياضيات هذا العام، حالة من الفزع بين الطلاب، حيث أُغمي على بعضهم، وبدأت بعض الطالبات في الصراخ والبكاء.

مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بالتعليقات الغاضبة والانتقادات اللاذعة لصعوبة الامتحانات، ووصف الكثيرون الأسئلة بأنها مستحيلة الحل.

وبعد استطلاع آراء بعض الطالبات بعد الامتحان، حيث عبّرت إحداهن باللهجة السورية عن صدمتها بقولها : “بعمري ما شفت هيك أسئلة”، فيما قالت أخرى إن القائمين على الامتحان تعمدوا صعوبة الأسئلة لمنع الطلاب من النجاح.

طالبة ثالثة أشارت إلى أن الهدف هو منع أي طالب من دخول كلية الطب، مؤكدة أنها لم تحصل إلا على ساعة ونصف من النوم.

طالبة أخرى تحدثت والدموع في عينيها عن إحدى المسائل التي كانت تستحق 50 علامة، منتقدة توزيع العلامات الجديد الذي يجعل النجاح حلماً بعيد المنال.

إحدى الأمهات علّقت متسائلة : “في حرب بينا وبينن؟”، مشيرة إلى أن الأسئلة كانت تعجيزية.

شهادة البكالوريا في سورية تُعتبر “اختبار العمر” نظراً لصعوبتها وأهمية نتائجها في تحديد مستقبل الطلاب الأكاديمي.



الوطن