بعد انقطاع 13 عاماً.. قطر تشارك في إعمار سورية

بعد غياب دام لأكثر من 13 عامًا، قررت دولة قطر المشاركة في معرض بيلدكس للإعمار والبناء في دمشق، الذي يعتبر من أبرز المعارض في المنطقة.

ستشارك في هذه الدورة الحادية والعشرين ما يقرب من 320 علامة تجارية محلية وإقليمية ودولية تغطي مختلف مجالات قطاع البناء والإعمار.

أكد مدير عام المجموعة العربية للمعارض، علاء هلال، أهمية المشاركة الواسعة والمتنوعة في هذه الدورة من قبل الشركات المحلية والدولية، مشيراً إلى دور هذه المشاركة في دفع العجلة الاقتصادية والحركة العمرانية في سورية نحو التقدم.

ووفقاً للمعلومات فإن مشاركة قطر في هذه الدورة ستتم عبر الشركة الجزائرية القطرية للصلب (Algerian Qatari Steel).

تأسست هذه الشركة عام 2013 كجزء من شراكة بين الجزائر وقطر، بكلفة تأسيسية تجاوزت 1.2 مليار دولار، وتتمتع بطاقة إنتاجية تزيد عن 4 ملايين طن سنويًا.

تعكس هذه الشركة رؤية قطر 2030 التنموية، التي تهدف إلى توسيع استثماراتها في الخارج.

يُقام معرض بيلدكس برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان في سورية، ويغطي مختلف مجالات قطاع البناء، مما يجعله فرصة مثالية للشركات السورية للتواصل مع الأسواق الخارجية والترويج لمنتجاتها.

يعتبر المعرض منبرًا هامًا للشركات والمستثمرين المهتمين بالسوق السوري، وقصة نجاح تتجدد من خلال كل دورة جديدة.



سبوتنيك عربي