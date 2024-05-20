رائحة البول الكريهة إشارة إلى وجود مشاكل صحية متنوعة.. بعضها خطِر للغاية

ربما يواجه المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي مشكلة في رائحة البول التي تشبه رائحة الأمونيا.

يُعتبر البول نتاجًا للتمثيل الغذائي في الجسم، حيث يقوم الكلى بتصفية السموم من الدم والتخلص منها عبر البول، ويحتوي البول على الماء والملح واليوريا وحمض البوليك.

تتغير رائحة البول ولونه بناءً على الصحة العامة للفرد ونظامه الغذائي وأسلوب حياته.

تسبب الأمراض الكلوية تركيزًا عاليًا من المواد الكيميائية في البول، وتعطل الكلى يؤدي إلى ارتفاع مستويات البكتيريا والبروتين في البول، مما يسبب رائحة مشابهة لرائحة الأمونيا.

الأمراض المنقولة جنسيًا مثل الكلاميديا وداء المشعرات يمكن أن تسبب أيضًا تغيرًا في رائحة البول، بالإضافة إلى التهاب المسالك البولية والجفاف والحمل وحصى الكلى أو المثانة، بينما يمكن أن تسبب أمراض الكبد ارتفاع مستويات الأمونيا في البول والرائحة الكريهة المصاحبة.

لعلاج رائحة البول الكريهة، يجب على المريض شرب كميات كافية من الماء يوميًا لمنع الجفاف الذي يمكن أن يؤدي إلى رائحة الأمونيا.

كما ينبغي عليه تجنب الأطعمة غير الصحية والحفاظ على النظافة الشخصية وتفريغ المثانة بانتظام.



مصراوي