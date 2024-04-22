إجراءات محافظة دمشق لترحيل النفايات بالصيف

أكد المشرف العام لمجمّع الخدمات ومدير النظافة في محافظة دمشق عماد العلي أنه مع بدء الصيف تبذل ورش النظافة جهوداً جبارة للمحافظة على واقع النظافة بمختلف مناطق المدينة، موضحاً أن عمليات الترحيل تتم خلال ثلاث ورديات باليوم، وقابلة للزيادة في حال الحاجة.

وأضاف العلي أنه لا يوجد تمييز في عمليات ترحيل النفايات من مناطق المدينة، بمعنى أنه ليس هناك تمييز بين المناطق العشوائية أو المنظمة، لافتاً إلى أن هناك مضاعفة في جهود العمال خلال ترحيل النفايات من المناطق العشوائية نتيجة للكثافة السكانية المرتفعة، وطبيعة الطرقات الضيقة والأزقة فيها.

ونوّه العلي أنه منعاً لانتشار القوارض والحشرات والروائح الكريهة خلال الصيف يتم تفعيل برنامج غسل الحاويات ورش المبيدات بالقرب منها، وذلك في معظم المناطق خلال أوقات الليل، مشيراً إلى وجود صعوبة تتعلق بعدم الالتزام بفترات رمي القمامة من قبل المواطنين، إذ يوجد تعاون قليل بهذا الأمر، لافتاً إلى أنه من المفضل أن يُرحل المواطنون سلة القمامة المنزلية خلال الفترة الليلية.

وأوضح العلي أن المديرية بالتعاون مع دوريات شرطية تقوم بمكافحة ظاهرة نبش القمامة من خلال الجولات اليومية، والتي يتم خلالها تنظيم ضبوط بحق كل مخالف، مؤكداً أن هذه الظاهرة بمدينة دمشق أقل من المحافظات الأخرى.

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