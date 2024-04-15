سحب العصب بـ «نصف مليون ليرة».. تكلفة علاج الأسنان تزيد وجع المواطنين 

سجلت تكاليف علاج الأسنان في سوريا أرقاما قياسية خلال الآونة الأخيرة، بحجة ارتفاع أسعار الأدوية والمواد الطبية، ليكون المواطن الخاسر الأكبر.

ففي دمشق، تبلغ تكلفة قلع الضرس وسطياً 100 ألف؛ وفي حال استدعى الأمر عمل جراحي لقلعه فتصل التكلفة لـ 400 ألف ل.س، أما الحشوة فتبدأ من 75 لتصل إلى 300 – 400 ألف حسب نوع الحشوة، وبالنسبة لسحب العصب فيكلف للأسـنان الأمامية 200-250 ألف والضواحك 300 ألف؛ والأرحاء (الطواحن) 400-500 ألف.

أما تنظيف الأسنان فيبدأ من 50 ألف وتزداد التكلفة كلما كانت جلسات العلاج أطول وقد تصل لـ 200 ألف، بينما تكلف صورة الأشعة 100 ألف ويرتفع سعرها إن وضعت على cd فيصبح 150 ألف.

وبين رئيس فرع دمشق لنقابة أطباء الأسنان الدكتور غسان مخول،، أن النقابة ليس لها أي دور في تحديد تسعيرة أطباء الأسنان، مشيراً إلى أن التسعيرة تصدر رسمياً عن وزير الصحة، لكن ارتفاع أسعار المعالجات نابع عن غلاء المواد والتي 99% منها مستوردة.

وكشف مخول، أن عدد المسجلين في النقابة (فرع دمشق) يبلغ 4000 طبيب، 800 منهم خارج سوريا، و1000 طبيب مقيم باختصاص الدراسات العليا أو مقيم لدى الخدمات الطبية العسكرية والشرطة، وعدد الأطباء الذين يزاولون المهنة 2500 طبيب.

أثر برس