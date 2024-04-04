مشروع قانون خاص بالمصابين باضطراب طيف التوحد

أفادت مديرة مركز التوحد ضمن مؤسسة “ٱمال” بشرى عويجان هناك قانون قيد الدراسة يمنح المصابين باضطراب طيف التوحد حقهم في التشخيص ضمن قانون ذوي الإعاقة.

وتابعت “عويجان” أن “القانون السوري يُعرف اضطراب طيف التوحد ضمن الاعاقات الذهنية النمائية، ويجري العمل على تعديل القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا لينال المصابين باضطراب طيف التوحد حقوقهم وتشخيصهم قريباً”.

وأكملت “عويجان” أن “النسبة العالمية للمصابين باضطراب طيف التوحد حالياً مرتفعة، حيث تبلغ 1/36 ولا يوجد نسب ثابتة لسوريا، ويتم تشخيص 8 إلى 10 حالات إصابة أسبوعياً ضمن مراكزنا”.

وأشارت “عويجان” إلى أن “هناك معلومات خاطئة منتشرة حول أسباب الإصابة منها اللقاحات أو المس الشيطاني، والتشخيص يعتمد على فريق متخصص عكس ما يشاع عن الاكتفاء برأي الطبيب فقط”.

وختمت “عويجان” أنه “حتى اليوم لا يوجد سبب واضح للاصابة بالاضطراب، وأغلب الدراسات تصب في ناحية تأثير العوامل الجينية وتداخلها مع العوامل البيئية، والأعراض تظهر ضمن السنوات الثلاثة الأولى من حياة الطفل”.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 2 نيسان من عام يوماً عالمياً للتوعية بمرض التوحد في عام 2007، حيث تحتفي الأمم المتحدة بهذا اليوم كوسيلة لتأكيد وتعزيز وتنفيذ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المصابين بالتوحد على مستوى العالم على أسس متساوية وشاملة مع الآخرين.