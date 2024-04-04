وزارة الدفاع تطلق أول مركز تجنيد الكتروني

أطلقت وزارة الدفاع، الأربعاء، العمل تجريبياً بمركز التجنيد الأول في دمشق والذي يتخذ من شارع الثورة مقراً له، ويقوم على المعاملات الإلكترونية، بهدف التقليل من استخدام الورقيات، وتبسيط إنجاز المعاملات.

وذكرت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي أن “إطلاق مركز التجنيد الالكتروني، جاء بهدف تبسيط إنجاز المعاملات التجنيدية للمكلفين بخدمة العلم داخل سوريا وخارجها، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل واختصار الوقت عليهم، وحصولهم على الخدمة المطلوبة وبشكل فوري.”.

ويضم المركز عدة صالات مجهزة بمختلف الوسائل التقنية والخدمية ومتطلبات التجنيد من إعدادات خدمة العلم والتأجيل والإعفاء ودفع البدل وموافقات السفر وغيرها.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنّ “المركز يعمل من خلال الربط الشبكي مع المؤسسات الحكومية المعنية والمرتبط عملها بعمل مديرية التجنيد العامة، كالمديرية العامة للسجل المدني وإدارة الهجرة والجوازات ووزارتي التربية والمالية، مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين”.

يذكر أنّ مركز خدمة المواطن الإلكتروني، أعلن العام الماضي، عن إطلاقه عدد من خدمات التجنيد عبر بوابة المركز القنصلي الإلكتروني، بالتعاون بين وزارات الاتصالات والتقانة، الدفاع والخارجية والمغتربين، ليصبح بإمكان المغتربين السوريين خارج القطر الاستفادة من خدمات التأجيل ودفع البدل عبر البوابة الخارجية للمركز.