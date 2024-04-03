ثلاثة حرائق في يوم واحد بحلب بماس كهربائي عند الإفطار والسحور

أعلن فوج إطفاء حلب أنه تمكن من السيطرة على ثلاثة حرائق في فترات الإفطار والسحور أمس، والتي نجمت عن ماس كهربائي، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وفي منشور على صفحتهم الرسمية على “فيسبوك”، أكد الفوج أن أحد الحرائق اندلع قبل الإفطار في منزل بحي الأصيلة بحارة البستان بجوار الجامع، وأشاروا إلى أن التعاون من الأهالي كان ممتازًا في محاولة إخماد الحريق قبل وصول رجال الإطفاء وفقاً لصحيفة الوطن.

وقبل السحور، شب حريق في منزل قرب جامع الهدى بحي سيف الدولة- الخزان الأرضي، بسبب تماس في منظم شاشة التلفاز، ولكن تصرف صاحب المنزل في إغلاق الأبواب ساعد في احتواء الحريق قبل وصول فرق الإطفاء.

وبعد الإفطار مباشرة، تم الإبلاغ عن حريق في منزل بالمنشية جانب مخبر الحكمة مقابل الفرن، ووجد رجال الإطفاء الحريق مستفحلًا بمكتب هندسي مغلق، مما استدعى اختصار الوقت لاقتحام المكتب من السطح، وتم إخلاء البناء بالكامل بسبب شدة الحرارة والدخان.

سبب بداية الحريق كان ماس كهربائي بالسخان، لكن انتشار النيران لبيدون مازوت جانب باب الشرفة زاد من حدة الحريق. تم جلب صهريج مياه من مركز الحمدانية للمؤازرة وتم التعامل مع الوضع بسرعة، وتسببت الأضرار المادية في خسائر جسيمة لكن لم تكن هناك إصابات بشرية، وتم تسليم المكتب لدورية من قسم الشرطة بعد تأمينه وتبريده.