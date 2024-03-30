واشنطن تفرض قيودا على دخول مسؤولين سوريين وعائلاتهم

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، فرض قيود على دخول 10 مسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة.

وأوضح ميلر أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، اتخذ خطوات لفرض هذه القيود على المسؤولين الحكوميين السوريين وأفراد أسرهم، بناءً على تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة أعلنت في ديسمبر 2023 عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات ضد مسؤولي الحكومة السورية الحاليين والسابقين الذين يتورطون في قمع السوريين وانتهاك حقوق الإنسان وفقاً لروسيا اليوم.

وأكد ميلر على أن الولايات المتحدة لا تنوي تطبيع العلاقات مع السلطات السورية الحالية برئاسة الرئيس بشار الأسد، بسبب عدم رؤيتها “تقدمًا حقيقيًا نحو حل دبلوماسي وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.