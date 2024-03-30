الجيش الروسي يتقدم.. وزيلينسكي يحذر: قواتنا قد تتراجع

تواصل الجيش الروسي تقدمه في العمليات العسكرية في أوكرانيا، خصوصاً في منطقة دونيتسك، حيث حذر الرئيس الأوكراني من أن قوات بلاده قد تضطر إلى التراجع في حال عدم الحصول على الدعم الأمريكي.

وفي تطورات محددة، سجل الجيش الروسي تقدماً في الجزء الجنوبي من دونيتسك، وشهدت مدينة نوفوميخائيليفكا تقدماً أكبر. كما حقق تقدماً محدوداً جنوب نيفيلسكي في الشمال الغربي من محور دونيتسك.

فيما اتجهت القوات الروسية نحو الغرب من مدينة دونيتسك، حيث نجحت بعد معارك مستمرة لثلاثة أسابيع في اقتحام وسط مدينة غورغيفكا وتأمين سد بحيرة غورغيفكا وفقاً لموقع سبوتنيك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قتل 795 عسكرياً أوكرانياً وإسقاط 21 صاروخاً و175 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى تدمير مواقع للطاقة والدفاعات الجوية الأوكرانية باستخدام ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة عالية الدقة وصواريخ فرط الصوتية “كينجال”.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة نشرت يوم الجمعة، أنه في حال عدم تقديم الدعم العسكري الموعود من الولايات المتحدة والذي تعقد عراقيل تمنعه في الكونغرس، فإن قوات بلاده ستضطر إلى التراجع “بخطوات صغيرة”.