وفاة السنياتور جو ليبرمان الأب الراعي للمعارضة السورية

توفي السيناتور الأمريكي السابق، جو ليبرمان، في سن الثانية والثمانين، حيث كان معروفًا بدعمه للمعارضة السورية ضد الحكومة السورية.

ووفقًا لبيان صادر عن عائلته، فإن الوفاة جاءت بعد مضاعفات ناتجة عن تعثره في منزله.

كان ليبرمان من بين أكبر الداعمين للمعارضة السورية عسكريًا، حيث دعم خيار التدخل العسكري في سورية لإسقاط القيادة السورية وتوجيه ضربات عسكرية للجيش السوري.

في مقابلة عام 2012 مع شبكة “سي بي إس”، دعا الإدارة الأمريكية إلى دعم والعمل الوثيق مع المعارضة السورية وتزويدها بالأسلحة.

وأشار في مقابلة مع موقع “المجلة” إلى عدم تأييده للحل السياسي في سورية في تلك الفترة، معتبرًا أن الحل الذي يسمح للرئيس الأسد بالبقاء في السلطة ليس مقبولًا.

وفي مقابلة عام 2020 مع موقع “نورث برس”، حمل الولايات المتحدة المسؤولية عن تعقيد الأوضاع في سورية، معتبرًا أن عدم تدخل الولايات المتحدة في وقت مبكر من الأزمة السورية قد أدى إلى تعقيد الموقف السوري بشكل كبير.

وكالات