29-03-2024
المقاومة تستهدف بصواريخ بركان مقر قيادة الفرقة 91 للعدو الإسرائيلي
استهدفت المقاومة اللبنانية بصواريخ بركان مقر قيادة الفرقة 91 للعدو الإسرائيلي وحققت فيه إصابة مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة وفي إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي في دمشق وحلب استهدف مقاتلونا اليوم مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة”.
كما استهدفت المقاومة بصواريخ فلق ثكنة زبدين للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وأصابتها إصابةً مباشرة، واستهدفت تجمعا لجنود العدو في قلعة هونين بقذائف المدفعية.
إضافة تعليق جديد