4 دول أوروبية تتفق على اتخاذ خطواتها الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطين.. تعرَّف عليها

صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الجمعة 22 مارس/آذار 2024، أن بلاده اتفقت مع زعماء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على خطوات أولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

أدلى سانتشيث بهذه التصريحات بعد اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل.

وفيما يتعلق بإسبانيا، أعرب سانتشيث عن توقعه بالاعتراف خلال الفترة التشريعية الحالية التي تمتد لمدة 4 سنوات، والتي بدأت العام الماضي.

وأفاد سانتشيث للصحفيين بأنه تم التوصل إلى الاتفاق مع زعماء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا في اجتماع عُقد صباح الجمعة، على هامش قمة المجلس الأوروبي وفقاً لموقع عربي بوست.

وأشار بيان مشترك صادر عن أيرلندا بعد الاجتماع إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة هو تنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش الدولتان الإسرائيلية والفلسطينية جنباً إلى جنب في سلام وأمن.

تأتي هذه الخطوات من الدول الأوروبية بعد يوم واحد من توجيه رسالة من 19 عضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى الرئيس جو بايدن، دعوا فيها إلى العمل على تنفيذ حل الدولتين في فلسطين، معربين عن خيبة أملهم إزاء رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعاون لإقامة دولة فلسطينية.

في شهر فبراير/شباط الماضي، أعلن نتنياهو رفضه للمطالب الدولية بتسوية دائمة مع الفلسطينيين، ومعارضته الاعتراف الدولي “أحادي الجانب” بالدولة الفلسطينية.

تتزايد مطالبات عربية ودولية بتنفيذ حل الدولتين كأساس لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل وتحقيق السلام في المنطقة.

وفي وقت سابق، تحدثت صحيفة “واشنطن بوست” عن خطة أمريكية عربية “مفصّلة وشاملة” لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك جدول زمني صارم لإقامة دولة فلسطينية، ومن المتوقع الإعلان عنها في الأسابيع القادمة