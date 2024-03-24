روسيا: الأمن الفدرالي يعتقل منفذي هجوم موسكو.. ويؤكد صلتهم بأوكرانيا

تم الإعلان من قبل الكرملين عن اعتقال 11 شخصاً من قبل الأمن الفدرالي الروسي، للاشتباه في تورطهم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع “كروكوس سيتي هول” للتسوق في العاصمة موسكو. من بين المعتقلين، يوجد 4 أشخاص شاركوا في الهجوم مباشرة.

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية أن 4 من هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم في مقاطعة بريانسك بالقرب من الحدود مع أوكرانيا بسبب دورهم في الهجوم الإرهابي.

أفاد جهاز الأمن الفدرالي بأن المشتبه بهم في الهجوم كانوا يخططون لعبور الحدود الروسية – الأوكرانية، وكانوا يتواصلون مع أشخاص في الجانب الأوكراني.

وأكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أن الرد على الهجوم يجب أن يكون قوياً في حال تأكدت الصلة بين الجناة والأوكرانيين وفقاً لموقع الميادين نت.

أسفر الهجوم الذي حدث مساء الجمعة وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه عن مقتل 115 شخصاً حتى الآن، وذلك وفقًا للجنة التحقيقات.

وقد وقع الهجوم بعد هجوم مسلح على حفلة موسيقية في المجمع التجاري، وتسبب الهجوم في حريق كبير بعد اندلاع إطلاق النار.