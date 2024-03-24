داعـش خراسان.. ما هي أهدافه ولماذا يهاجم موسكو؟

أُعلنَ تنظيم داعش خراسان مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في موسكو، مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي العاصمة الروسية.

وأكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تمتلك معلومات تدعم ما أعلنه تنظيم داعش خراسان بخصوص تبنيه للهجوم، بينما أشارت وسائل الإعلام الروسية إلى تصريح من متحدث باسم لجنة التحقيق في موسكو يفيد بأنه لا يزال مبكراً الحديث عن مصير المهاجمين.

يُشار إلى أن تسمية التنظيم “خراسان” تأتي من المنطقة التي تشمل أفغانستان وباكستان، حيث تأسس داعش خراسان عام 2015 على يد أعضاء سابقين من حركة “طالبان”.

شهد التنظيم انخفاضًا في عدد مقاتليه بنسبة تقريبية إلى النصف بحلول عام 2021 بسبب غارات الطيران الأمريكية والعمليات الأفغانية التي أدت إلى مقتل العديد من قادته.

وقد برز اسم التنظيم بشكل أكبر بعد سقوط حكومة أفغانستان بيد طالبان في عام 2021، حيث نفذ هجومًا انتحاريًا في مطار كابول في أغسطس 2021 أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا وما يصل إلى 170 مدنيًا.

وفي يناير الماضي، أعلن تنظيم داعش خراسان مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 84 شخصًا في كرمان بإيران، وذلك خلال موكب تأبين لقائد إيراني قُتل في غارة أمريكية عام 2020. يبدو أن الهجمات التي تشنها داعش خراسان تستهدف إثارة الفوضى والإرباك في المنطقة.

ويشير محللون إلى أن اهتمام داعش خراسان بروسيا يأتي في سياق تصاعد العمليات الإرهابية للتنظيم، ويمكن ربطه بالتدخلات الروسية في المنطقة، خاصة في سوريا.