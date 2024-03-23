الدفاع الجوي الروسي يدمر 11 قذيفة صاروخية معادية فوق مقاطعة بيلغورود

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، اعترضت ودمرت 11 قذيفة صاروخية أطلقتها القوات الأوكرانية من راجمات Vampire على مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة 7:00 بتوقيت موسكو من يوم 23 مارس، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل الأراضي الروسية باستخدام راجمات صواريخ تشيكية الصنع من طراز RM-70 Vampire. وتصدت قوات الدفاع الجوي المناوبة للقذائف المعادية ودمرتها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

من جانبه، كتب محافظ المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، أن العدو هاجم بطائرات بدون طيار منطقتي ستاري أوسكولسكي وتشيرنيانسكي في مقاطعة بيلغورود، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.

وأضاف غلادكوف أن مدينة بيلغورود تعرضت للقصف أيضا في الصباح الباكر، ونجم عن ذلك تضرر بعض البيوت الخاصة والمباني السكنية ووقعت إصابات. وأوضح أنه يجري حاليا إطفاء الحرائق، بما في ذلك تلك التي اندلعت نتيجة القصف.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: تاس



