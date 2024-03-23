الناتو يعلن استعداده للحرب مع روسيا

رئيس اللجنة العسكرية في حلف “الناتو”، روب باور، أعلن أن الحلف جاهز لمواجهة إمكانية صراع مع روسيا. وخلال مقابلته مع صحيفة ArmyInform التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، أكد باور على استعداد الحلف وقال: “نحن مستعدون. هذه مهمتنا الرئيسية، أن نكون على استعداد، وإذا حان اليوم، علينا الدفاع بكل ما نملك.

دائماً نجمع بين الاستعداد لليوم وتطوير القدرات للمستقبل.”

وأوضح باور أنه لا توجد قوات تابعة للناتو في أوكرانيا حالياً، ولا يوجد خطط لنشرها هناك، لكنه أشار إلى أنه في حال نشر قوات من دولة عضو في الحلف في أوكرانيا، فإن ذلك سيتم بالتنسيق مع باقي أعضاء الناتو.

وأكد أيضاً أن أحد شروط عضوية أوكرانيا في الناتو هو عدم وجود عمليات عسكرية على أراضيها.

وفي تصريحات سابقة له في يناير، أشار باور إلى ضرورة للغرب للتحضير لأي نزاع محتمل مع روسيا، مؤكداً على ضرورة إنشاء نظام لتدريب المزيد من الأشخاص بغض النظر عن وجود صراع أو عدمه.

وقد وصل باور إلى كييف أمس للمشاركة في مؤتمر أمني محلي، حيث عبر في تصريحات صحفية عن شكره للفرصة التي منحت له لزيارة أوكرانيا شخصياً ولقاء القيادة السياسية والعسكرية هناك.