قوات أميركية على بعد 3 أميال من الصين.. ماذا يحدث في كينمن؟

تقدم تايوان اعترافًا نادرًا حيث أكدت على أن القوات الأمريكية ستقوم بتدريب جيشها فوق جزيرة كينمن وجزر أخرى، التي تُعتبر الأمام الأول في حالة حدوث نزاع مع جارتها الصين.

مع تصاعد التوتر مع الصين، أعلن وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشنغ، أن القوات الأمريكية ستقوم بهذه المهمة دون تفاصيل إضافية.

جرز كينمن تقع على بعد نحو 3 أميال (حوالي 5 كيلومترات) فقط من الساحل الصيني، شرق مدينة شيامن، وتبعد أكثر من 160 كيلومترًا عن جزيرة تايوان الرئيسية.

ردًا على الأسئلة حول دور القوات الأمريكية في جزر تايوان، قال تشيو إنها تهدف إلى “المراقبة المتبادلة لتحديد المشاكل وتحسينها”، مشيرًا إلى ضرورة التعاون للتعلم من النقاط القوية.

رغم حساسية الوضع مع الصين التي تهدف إلى ضم تايوان بالقوة، فإن السلطات في تايوان تتجنب الحديث عن النشاط العسكري الأمريكي بالقرب من أراضيها.

التعاون العسكري بين واشنطن وتايوان يركز على الدفاع وتعزيز الأمن، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة من الصين.

وتركز التدريبات مع القوات الخاصة الأمريكية على تعزيز الأمن في تايوان ومنع أي محاولات للتسلل أو التخريب من العدو الصيني وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وعلى الرغم من تخفيف التوترات في الفترة الأخيرة، إلا أن الصين لا تزال تقوم بنشاطات عسكرية في المنطقة وتعزز وجودها بالقرب من تايوان، مما يشير إلى استعراض قوتها واستعدادها لأي تصعيد محتمل في المنطقة.