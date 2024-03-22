دمج الاستخبارات العسكرية والجوية بجهاز أمني واحد

الاستخبارات العسكرية والمخابرات الجوية في جهاز أمن واحد تحت مسمى “مخابرات الجيش والقوات المسلحة”.وتأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات من الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يشغل أيضًا منصب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام، فإن هذا القرار يأتي في إطار إجراءات سابقة بدأت الشعبة في تطبيقها منذ نهاية العام الماضي، حيث تم حل وإنهاء بعض الفروع التابعة لها ودمجها مع فروع أخرى أو ضمها للإدارة الرئيسية.

يأتي هذا التغيير في إطار خطة بدأ العمل عليها منذ عام 2019، تهدف إلى تغيير بنية الأفرع الأمنية في سوريا وتنظيم عملها الاستخباراتي.

وتهدف الخطة، وفقًا للمصادر، إلى تقليص عدد الفروع الأمنية ودمج الفروع ذات الاختصاصات المشابهة، بهدف رفع كفاءة العمل الأمني والاستخباراتي ضمن فروع مختصة في البلاد.

وكالات