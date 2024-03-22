ريف دمشق.. إزالة جميع البسطات والأكشاك المخالفة وتغيير اسمها إلى منافذ بيع
أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع أملاك الدولة والمصالح العقارية في محافظة ريف دمشق توفيق صخر، أنه ستتم إزالة جميع البسطات والأكشاك المخالفة من مختلف البلدات، وسيتم تغير اسمها إلى منافذ بيع.
وأضاف صخر، أنه وفق التعميم الصادر من وزارة الإدارة المحلية، والذي يقضي بإزالة الأكشاك والبسطات الموجودة بشكل مخالف، تم الاجتماع مع جميع رؤساء البلديات والوحدات الإدارية، ووضع آلية جديدة لهم، وتم توزيع 3 نماذج لمراكز البيع من حيث أبعادها وارتفاعها ومساحتها، وإعطاؤهم مهلة لنهاية شهر حزيران لمعالجة الأمر.
وبين صخر، أن كل رئيس بلدية سيخصص ساحة تفاعلية ليتم وضع مراكز البيع والبسطات بها، لأن كل مجلس بلدي أدرى بمنطقته، وعلى هذا الأساس يتم تخصيص المكان، مشيراً إلى أن محافظة ريف دمشق مستعدة لتقديم أي مساعدة لأي وحدة إدارية لإقامة هذه الساحات.
وأضاف أنه وفق آلية العمل التي وضعتها محافظة ريف دمشق، تم تشكيل لجان مختصة تتعاون مع نقابة المهندسين والخدمات الفنية والوحدات الإدارية، لمتابعة الموضوع وكل 15 يوم من المفترض أن تكون هناك مرحلة تم إنجازها بشكل كامل.
أثر
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