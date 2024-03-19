ولاية جديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين .. أهم الأهداف

أهم أهداف الرئيس الروسي للمرحلة القادمة

١- نقل الاقتصاد الروسي من المركز ٦ عالميا الى اكبر ٤ اقتصادات العالم .

٢- الانفاق على البنية التحتيه ١١،٥ ترليون روبل .

٣- توقع رفع الضرائب على الاثرياء من ١٥% الى ٢٠% .

٤ - خفض معدل الفقر ٧% خلال ٥ سنوات .

تعليق . الرئيس بوتين اهم اهدافة رفع مستوى الانتاج والانفاق على الخدمات لتحقيق موارد . تفكير صائب لحلول مشاكل يواجهها الاقتصاد الروسي واهمها التضخم وسعر الصرف . مع ملاحظة ان معالجة المشكلتين لم يضعهما بوتين باهدافه اي انهما ليسا ذات اهمية بالنسبة لبناء الاقتصاد . لنقارن نمطية التفكير في الحلول نحن كل تفكيرنا بسعر الصرف للاسف جعلوا منه فزاعه . لا معنى لها . وهنا لا نقارن اقتصاد وانما نمطية التفكير في وضع الاولويات .

السؤال ماذا حققت هكذا نمطية من التفكير من اهداف لعام ٢٠٢٣ .

١ - نمو الناتج المحلي الاجمالي ٣،٦% اعلى نمو في مجموعة السبع رغم الحرب والعقوبات .

٢ - معدل الفقر انخفض الى ٩،٣% رغم الحرب والعقوبات

٣- معدل بطالة ٢،٩% رغم رحيل نسبة من الاستثمارات الرأسماليه بسبب الحرب والعقوبات .

٤- نمو الاجور الحقيقي ٨،٥% رغم الحرب والعقوبات

الاهداف الاستراتيجيه للرئيس فلاديمر بوتين ستحد من ثأثير التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي وهي .

١- ارتفاع معدل التضخم ٧،٧% لغاية شباط ٢٠٢٤ وهو اعلى من التضخم المستهدف للبنك المركزي الروسي بنسبة ٣%

٢ - نقص في العماله ٢،٥ مليون عامل . سبب النقص الهجرة نتيجة الحرف والفرار من الخدمه العسكرية اي مع انتهاء الحرب تعود الامور لطبيعتها . دون اغفال ارتفاع الانفاقات على الخدمات اي خلق فرص عمل مسبقا .

٣ - انخفاض الأستثمار الاجنبي الرأس مالي ١٩،٧% عام ٢٠٢٢ بعد ان كان ٢١.٤% عام ٢٠١٧ بالواقع انخفاض ٣% مشاريع اجنبيه اشترتها الدولة من مستثمرين ارغموا على الرحيل نتيجة عقوبات بلادهم .

٤- عجز الموازنه ١،٥ ترليون روبل في شباط ٢٠٢٤ والعجز المخطط لعام ٢٠٢٤ يبلغ ١،٦ ترليون روبل . هذا العجز بسيط جدا بالنظر الى الهدف واحد واثنان .

٥ - انخفاض الاحتياطي من القطع من ١١٣ مليار دولار عام ٢٠٢٢ ويساوي ٦،٦% من الناتج المحلي الاجمالي الى ٥٥ مليار دولار في شباط ٢٠٢٤ يساوي ٢،٧% من الناتج المحلي الاجمالي .

تعليق : انخفاض الاحتياطي سببه الرئيسي قرار سياسي بتقليص تصدير الغاز والنفط وبعض المنتجات الزراعيه . الا ان هذا النقص وضع له حلول في الهدف رقم واحد .

نمط التفكير الروسي لحل تحديات الاقتصاد.

النهوض بالانتاج - الانفاق على الخدمات وخلق فرص عمل - القضاء على الفقر لرفع نسب الاستهلاك والطلب - دعم موارد الخزينه بزيادة الضرائب على الاثرياء .

اعتقد جازما ان فلاديمير بوتين سينجح في تحقيق اهدافه . لتناغم نمطيات التفكير بحكومته .وتبعا لذلك لديه حاكم مهني وبخبره عاليه يدير النقد في المصرف المركزي الروسي .

مبروك لروسيا فما يتخوف منه المواطن الروسي وضعت له استراتيجيه وحلول واقعيه متناغمه مع واقع الاقتصاد الروسي .

دمتم بخير مع امنياتنا بتغيير نمطية تفكيرنا وتقوقعه بسعر الصرف التافه والتضخم . وانشغالهم عما هو اساسي للنهوض بالاقتصاد السوري .الانتاج التصدير محاربة الفقر.

عامر شهدا