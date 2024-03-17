أحداث غامضة تهز اللاذقية.. انتشال جثمانين خلال أقل من يوم واحد

شهدت محافظة اللاذقية واقعتين مأساويتين حيث تم العثور على جثمانين لرجلين متوفيين في ظروف غامضة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة.

أفاد مدير الدفاع المدني في اللاذقية، العميد جلال داؤود، بأنه تم الإبلاغ عن العثور على جثة رجل في بركة مائية كبيرة تستخدم لري الأراضي الزراعية في قرية منجيلا.

تحركت فرقة من الدفاع المدني مع غواصين إلى موقع الحادثة، حيث تم انتشال الجثمان وتحديد هويته “عيد ب.”

وتم نقله إلى مشفى تشرين الجامعي لتحديد سبب الوفاة واستكمال التحقيقات.

في وقت مبكر من صباح السبت، أعلن قائد وحدة الإطفاء في جبلة، المقدم بسام ريا، أن فرقة الغواصين انتشلت جثة متفسخة لرجل في الستينيات من عمره بالقرب من ميناء جبلة.

تم نقل الجثمان إلى المشفى الوطني في جبلة لتحديد سبب الوفاة واستكمال التحقيقات.

ما زالت تفاصيل الحوادث مجهولة ومن المتوقع إصدار بيان رسمي يكشف عن المزيد من التفاصيل.



سناك سوري



