تحذير عاجل من بن مغشوش يغزو الأسواق في دولة عربيّة

بعد ارتفاع سعره، ظهرت ظاهرة غش البن من قِبل المصنعين في مصر، مما أدى إلى تغيّر مذاقه ولونه بسبب إضافة مواد غير مشروعة مثل الفاصوليا والبازلاء والقمح والسوداني ونواة البلح وبيكربونات الصوديوم.

تمكنت السلطات الرقابية من ضبط كميات من البن المغشوش المتداول في الأسواق، مما يعرض صحة المواطنين للخطر وقدرتهم على الإصابة بأمراض مختلفة.

يقول أصحاب المقاهي إن الزبائن يمكنهم التمييز بين القهوة الأصلية والمغشوشة بسهولة، حيث يتلاشى جزء من القهوة المغشوشة بسرعة بعد وضعها في الفنجان، ويلاحظون أن جميع المكونات تتجمع في القاع مما يجعل لون القهوة شفافًا وتشبه التراب الممزوج بالطين.

من جانبهم، يعتقد أصحاب المطاحن أن انتشار البن المغشوش في السوق المصرية يأتي في ظل ارتفاع أسعاره بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد أكثر من 600 جنيه.