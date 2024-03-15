أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا

أجرى مدير وكالة "روسيا سيفودنيا" دميتري كيسيليوف لقاء مطولا مع الرئيس فلاديمير بوتين تناول فيه الأوضاع الدولية والعلاقة مع الغرب في ظل الأزمة الأوكرانية.

وكان كيسيليوف أعلن عن المقابلة في مقطع فيديو من الكرملين يظهر خلفه قصر مجلس الشيوخ الروسي قائلا: "بعد خطاب بوتين الذي استمر ساعتين، ظهرت العديد من الأسئلة الإضافية. وتتطلب التهديدات الجديدة من الغرب تقييمات حديثة أيضا.. أمامنا مقابلة كبيرة مع رئيس روسيا، حيث سنتناول الكثير من النقاط. نحن ننتظر ونستعد".

*ونعرض فيما يلي أهم تصريحات الرئيس بوتين:*

بوتين: أي مفاوضات لحل النزاع يجب أن تكون شاملة وجادة وعلى أساس الواقع الجديد على الأرض.

بوتين: من وجهة النظر التقنية العسكرية روسيا مستعدة للحرب النووية

بوتين يؤكد: الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من أي ثالوث آخر.

بوتين: بتطوير صواريخ "أفانغارد" صفّرت روسيا كل ما استثمرته الولايات المتحدة في نظام الدفاع الصاروخي

بوتين: تعمل الولايات المتحدة على تطوير قواتها النووية وتسعى لجعلها أكثر حداثة لكن هذا لا يعني أنها مستعدة لشن حرب نووية غدا.

بوتين: إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية فلا استبعد أن نفعل ذلك أيضا

بوتين: لم تكن هناك حاجة مطلقا لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة.

بوتين: وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة

بوتين: إذا ظهرت قوات أمريكية في أوكرانيا فنتعامل معها باعتبارها قوة متدخلة.

بوتين: إذا أرسلت بولندا قوات إلى أوكرانيا فمن المرجح ألا تغادرها بعد ذلك لأن بولندا تريد استعادة الأراضي التي تعتبرها ملكا لها

بوتين: بعد انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو" ستظهر هناك قوات وأنظمة أسلحة روسية قرب حدودها.

بوتين للنخب الغربية: حفل مصاصي الدماء على وشك النهاية

بوتين يؤكد: روسيا لن تحيد عن طريقها الاستراتيجي.

بوتين للنخب الغربية: حفل مصاصي الدماء على وشك النهاية

بوتين: تكهنات الضباط الألمان بشأن الهجمات المحتملة على جسر القرم ليست أكثر من خيال يهدف إلى رفع المعنويات لديهم وتخويفنا.

بوتين: زمام المبادرة على خط التماس انتقلت بالكامل إلى الجيش الروسي والجميع يدرك ذلك.

بوتين: محاولات كييف لمهاجمة مقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين تأتي على خلفية إخفاقاتها على الجبهات

بوتين: مرتزقة أجانب شاركوا في محاولات كييف لمهاجمة المناطق الحدودية الروسية

بوتين: الهجمات الأوكرانية على المناطق الروسية تهدف إلى التشويش على الانتخابات في روسيا وكذلك إلى كسب ورقة رابحة في العملية التفاوضية المحتملة

بوتين: موقف ماكرون المتشنج من روسيا قد يكون مرتبطا بما يحدث في أفريقيا.

بوتين: روسيا لم "تزحف" إلى أفريقيا ولم تحاول إخراج فرنسا منها بل الزعماء الأفارقة نفسهم يريدون التعاون مع روسيا

بوتين: النخب الغربية التي اعتادت على "ملء بطونها باللحم البشري" تريد تجميد الوضع غير العادل في الشؤون الدولية، لكن يجب أن يفهموا أن "رقصة مصاصي الدماء" شارفت على الانتهاء.

بوتين: ما يسمى بالمليار الذهبي كان يتطفل على شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لعدة قرون

بوتين: "السرقة الأكبر" لأموال قطاع الدفاع في الولايات المتحدة تحدث من خلال الإنفاق على صيانة القواعد العسكرية في الخارج.

بوتين: الولايات المتحدة تنفق "ما يصعب تقديره من الأموال" على إنتاج وسائل التدمير والأسلحة

بوتين: من يهدد روسيا بخطوط حمراء لن تكون لروسيا أي خطوط حمراء في مواجهته .

بوتين حول إمكانية التوصل إلى "معاهدة صادقة" مع الغرب: لا أثق بأحد ونحتاج إلى ضمانات أمنية موثقة

بوتين: روسيا لن تنوي إثارة انقسامات في الغرب بل هم أنفسهم سيفعلون ذلك ببراعة.

بوتين: ترامب عندما كان رئيسا عاتبي على "تعاطفي" مع المرشح الرئاسي آنذاك بايدن وسألني "هل تريد أن يفوز جو النائم؟"

بوتين: الوضع ما قبل الانتخابات في الولايات المتحدة يكتسب أكثر فأكثر طابعا غير حضاري.

بوتين: الغرب أصيب بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي

بوتين: روسيا لن تسمح بالتدخل في عملياتها السياسية الداخلية.

بوتين: إذا تخلت روسيا عن شعبها في دونباس ونوفوروسيا اليوم فإن الخسائر ستزداد أضعافت غدا

بوتين: روسيا حريصة على الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع وضمان أمنها

بوتين: لن يحسب أحد الحساب لروسيا إذا لم تستطع الدفاع عن نفسها وقد يترتب على ذلك عواقب كارثية على الدولة الروسية.

بوتين: روسيا ليست على مفترق طرق وأنما هي تسير على الطريق الاستراتيجي لتنميتها ولن تنحرف عنه

بوتين يحدد 3 خطوات ستساعد الاقتصاد الروسي على تجاوز منافسه الياباني

المصدر: RT