تعزيز التعاون بين الحكومتين السورية والسعودية

أكد السفير السوري لدى المملكة العربية السعودية، أيمن سوسان، خلال لقاءه مع وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدولية، عبد الرحمن الرسي، أمس، على رغبة وإرادة البلدين في تعزيز التعاون في جميع المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في منصة إكس أن الرئيسي استقبل السفير سوسان، ورحب به متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأشار سوسان إلى أن اللقاء جاء في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون في المحافل الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية المشتركة.

وأضاف السفير سوسان أن العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة كشف عن زيف ادعاءات الغرب حول حقوق الإنسان، وأكد ضرورة عدم تسييس المواضيع الإنسانية ووضع حد لسياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها الغرب، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية.

كما شدد على أهمية التشاور بين وفود البلدين في المنظمات الدولية وضرورة استمرار التنسيق والتعاون في كل ما يخدم قضاياهما والقضايا العربية العادلة.

وختم السفير سوسان بالتأكيد على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تسير في إطارها الطبيعي، وأن هناك رغبة وإرادة حقيقية من البلدين في تعزيز التعاون في جميع المجالات.

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