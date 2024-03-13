بوتين : روسيا مستعدة لاستخدام السلاح النووي في هذه الحالة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نُشرت اليوم الأربعاء، إن موسكو مستعدة لاستخدام أسلحة نووية في حال تعرض وجود الدولة الروسية للتهديد.

أكد بوتين أن روسيا مستعدة لحرب نووية من ناحية عسكرية وفنية، لكنه أشار إلى أن “ليس كل شيء يدفع باتجاهها” في الوقت الحالي.

وأوضح أنه إذا قامت الولايات المتحدة بإجراء اختبارات نووية، فسوف تفعل روسيا الشيء نفسه، مشيرًا إلى أن الترسانة النووية الروسية تعتبر أكثر حداثة من أي ترسانة أخرى.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أكد بوتين أنه إذا دخلت قوات أميركية أوكرانيا، فسيتم التعامل معها على أنها جهات دخيلة، مشيرًا إلى عدم وجود حاجة لاستخدام الأسلحة النووية في هذا السياق.

وأعرب عن استعداد روسيا للمحادثات بشأن أوكرانيا، ولكن بشرط أن تستند إلى الحقائق.

وفيما يتعلق بـ “اتفاق شرف” مع الغرب، أوضح بوتين أن روسيا لا تثق في أحد وترغب في ضمانات موثوقة

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