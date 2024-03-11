السوريون يحتلون المركز الأول بين الأطباء الأجانب في ألمانيا

أحتل الأطباء السوريون في ألمانيا المرتبة الأولى بين الأطباء الأجانب، حيث وصل عددهم إلى 6,120 طبيبًا، وقدموا إلى البلاد خلال موجة اللجوء في عام 2015.

يشمل هذا العدد غالبية الأطباء الذين لم يحصلوا على الجنسية الألمانية. ووفقًا للتقارير الإعلامية الألمانية، يعيش ويعمل أكثر من 60,000 طبيب أجنبي في ألمانيا، حيث يأتون أساسًا من سوريا وتركيا وعدة دول أوروبية.

يُذكر أن 4,596 طبيبًا سوريًا يعملون في المستشفيات الألمانية، بينما يعمل الباقون في العيادات الخارجية أو في مجالات أخرى من ممارسة الطب.

نظرًا لنقص الأطباء، يتوقع الخبراء زيادة في هذا التدفق.

تقرير إعلامي أشار إلى تضاعف عدد الأطباء الأجانب في العقد الماضي ليصل إلى 63,763 في نهاية العام الماضي. في العام 2013، كان هناك حوالي 30,000 طبيب أجنبي، وفي عام 1993 كانوا نحو 10,000. يأتي معظم الأطباء الأجانب من دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، إلى جانب دول الشرق الأوسط، مع سوريا في المرتبة الأولى (6,120)، تليها رومانيا (4,668) والنمسا (2,993) واليونان (2,943) وروسيا (2,941) وتركيا (2,628).

في نهاية عام 2022، بلغ إجمالي عدد الأطباء في ألمانيا 557,528 طبيبًا. ويُظهر هذا الإحصاء أن الأطباء السوريين يتصدرون القائمة من حيث العدد.

يُشير التقرير إلى أن نقص الأطباء يعزز التوقعات بزيادة أكبر في عدد الأطباء الأجانب. ويرجى الانتباه إلى أن هذا النقص قد يؤدي إلى مشاكل بسبب ضعف المهارات اللغوية للزملاء الأطباء الأجانب، حيث يُحذر ممثلو الأطباء من التحديات المتزايدة بسبب ذلك.

وكالات

