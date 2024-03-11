أرامكو السعودية: تفتتح أول محطة بحرية لتزويد اليخوت بالوقود

افتتحت شركة أرامكو السعودية، أول محطة بحرية تابعة لها "أرامكو مارينا"، بطاقة تشغيلية تتجاوز الـ 65 مليون لتر سنويًا.

وبحسب الشركة، تزوّد المحطة اليخوت والقوارب بالوقود في نادي اليخوت بجدة على ساحل البحر الأحمر، كما تخدم المحطة العملاء المحليين والدوليين، حيث توفر منتجي الديزل والبنزين، وتبلغ طاقتها التشغيلية أكثر من 65 مليون لتر سنويًا.

وقال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية، ياسر مفتي: يأتي افتتاح “أرامكو مارينا” ليعزز مكانة نادي جدة لليخوت كواحد من أبرز الوجهات البحرية في المملكة، حيث يمكنه استيعاب اليخوت الضخمة بطول يصل إلى 120 مترًا.

يذكر أن "النادي مرسى لليخوت والقوارب ومنطقة المارينا"، يضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية التي تطل على البحر مباشرة.