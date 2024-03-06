هل اخذت الإدارة الأميركية القرار بتصفية حماس و حزب الله ؟؟

بقلم ناصر قنديل:

حتى منتصف ديسمبر كان المشهد العام يوحي ان الاميركيين لا يريدون توسيع المعركة في غزة و كانت حكومة الحرب متعنتة و تطالب بالمزيد من الوقت لتحقيق اي نصر امام الشارع الاسرائيلي.كل شيء تغيير بعد زيارة بلينكن مصحوباً بمساعد رئيس الأركان الأمريكي و مسؤول الشرق الأوسط في المخابرات المركزية الأمريكية إلى إسرائيل في منتصف ديسمبر.

على ما يبدوا ان الادارة الاميركية أخذت القرار بتصفية حماس و حزب الله مهما كلف الثمن و اعادة فتح ملف تغيير النظام في سوريا حتى لو كلف ذلك الدخول في معركة مفتوحة مع ايران.

الدلالات على هذا القرار الخطير أخذت تصبح اوضح يوماً بعد يوم.

ثلاث فيتوهات على قرار وقف الحرب في الامم المتحدة،نقل ما يزيد عن أربعون الف مقاتل و ثلاثمائة دبابة و مدرعة من غزة و الضفة الغربية إلى الحدود الشمالية،انتقال الجيش الاسرائيلي من سياسة الرد على خروقات حزب الله إلى المبادرة في العمليات العسكرية و توسيع رقعة الاستهداف في لبنان و التقصد في استهداف المدنيين،تشكيل قوة عسكرية أوروبية للتفرغ للملف اليمني،التصريحات الغريبة اللتي بدأت تصدر من الخارجية المصرية،إعلان البدء في تنفيذ ٣٠٠٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة،إعلان إجراءات امنية جديدة لمنع المصليين من دخول المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك و اخيراً و ليس اخراً الرسالة اللتي حملها اموس هوكستين قبل ٣ ايام إلى السفير الايراني في لبنان " في الشرق الأوسط الجديد لا يوجد مكان لحماس او حزب الله ".رسالة واضحة و مرعبة في سطر واحد.

الخطة أصبحت اكثر من واضحة،تهجير اهل غزة إلى مصر المنهارة مالياً و تهجير اهل الضفة إلى الوطن البديل و هجوم جوي و بري شامل لتدمير لبنان مهما كلف الثمن.

نحن الان نتحدث عن اسابيع و ليس اشهر لبدء هذه المعركة و الادارة الاميركية مستعدة للقتال حتى آخر عسكري اسرائيلي في معركة مقدر لها ان تستمر سنتين.

المحرك الرئيسي لهذا التحول في الفكر الأمريكي هي دراسة قدمها جيسون ماثيني رئيس معهد راند للدراسات تقول ان اميركا اضاعت فرصة تاريخية في ال ٢٠٠٦ في القضاء على حزب الله و القضاء على النفوذ الايراني في المنطقة و تكمل الدراسة بالقول ان الأمور ستصبح اشد تعقيداً في اللحظة اللتي تحصل فيها ايران على السلاح النووي.

الحرب على لبنان سوف تكون كارثية على المنطقة مع توقعات باجتياح تركي كامل للشمال السوري.

نتيجة هذه الحرب ستعيد رسم ليس فقط الشرق الأوسط بل العالم .. و الأعين كلها ستكون على ردة فعل الدب الروسي !