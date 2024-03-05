صحفي روسي يسأل الأسد: بماذا تنصح بوتين؟

خلال مقابلة الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف، مع السيد الرئيس بشار الأسد سأل الصحفي ، الرئيس الأسد: “الأمريكيون سيوجهون عقوبات ضد الرئيس الروسي، وكما أعرف أنكم أيضا تحت عقوبات دول عديدة منذ سنوات عدة، انطلاقا من خبرتكم ما الذي كنتم ستنصحون رئيسنا به؟ وكيف عليه أن يتصرف مع خطوات سياسية كهذه؟”.

أجاب الرئيس الأسد : “ربما يكون لقائي المقبل مع الرئيس بوتين لكي نناقش فيه ماذا نفعل بأرصدتنا في المصارف الأمريكية، هي مشكلة كبيرة، الغرب مضحك وغبي أحيانا، لكن لاحظ ما يحصل، بدأ الحصار على كوبا منذ ستين عاما وبدأ الحصار على سوريا في عام 1979 وبالعام نفسه على إيران وبعدها على كوريا الشمالية واستمر يتوسع ويتوسع والآن الحصار على روسيا والحصار على الصين ويستمر الحصار، ما هي النتيجة بعد فترة سيكتشف الغرب بأنه هو المحاصر”.



وأضاف: “الحصار بدأ على كوبا منذ 60 عامًا، واستمر الحصار على سوريا منذ عام 1979، ثم إيران وكوريا الشمالية، واليوم يستمر على روسيا والصين. النتيجة ستظهر على المدى البعيد، حيث يفقد الدولار قيمته ووزنه، وهو أمر جيد من وجهة نظرنا. الحصار الغربي يُضعف الدولار ويخدم مصالحنا على المدى البعيد.”

روسيا اليوم