المركزي الإيراني يعلن الموافقة على تأسيس مصرف مشترك في سوريا

أكد نائب رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية، علی اصغر زبر دست، أن “البنك المركزي الإيراني” قد وافق على تأسيس بنك مشترك مع سوريا وأصدر رخصة التأسيس.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية “مهر”، أشار زبر دست إلى أن التفاوض والاتفاقيات بين إيران وسوريا يتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في مجال تحويل الأموال.

وقال إن المشكلة الرئيسية تكمن في تسهيل عمليات تحويل الأموال، وأشار إلى موافقة البنك المركزي الإيراني على تأسيس البنك المشترك والصدد لزيادة التعاون في هذا السياق.

كما أشار إلى أهمية إعادة فتح الحدود البرية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا أن القطاع الخاص السوري يسعى لتحقيق مصلحة متبادلة ومربحة.

وأوضح أنه تم عقد العديد من الاجتماعات في السنوات الأخيرة بين الغرفة المشتركة الإيرانية السورية، وأعرب عن أمله في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في أقرب وقت.