موسكو : ألمانيا تستعد لحرب مع روسيا

صرح ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأن هناك استعدادًا في ألمانيا لمواجهة حرب محتملة مع موسكو، وذلك في تعليق عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى تسريبات صوتية لضباط ألمان يناقشون إمكانية استخدام صواريخ توروس الألمانية لضرب جسر القرم بدعم من برلين لكييف.

وأكد ميدفيديف أنه لا يعلم ما إذا كان المستشار الألماني أولاف شولتز على علم بتلك التسجيلات الصوتية، مشيرًا إلى وجود تاريخ يشير إلى قيادة الحكومات المدنية للجيوش في بعض الحالات.

وأضاف أن ألمانيا تستعد لحرب مع روسيا، مع تعليقه أيضًا على تسريبات ضباط القوات الجوية الألمانية، وقال : “ألمانيا تستعد لحرب مع روسيا”.

وكانت رئيسة تحرير “Russia Today” في روسيا، مارغريتا سيمونيان، قد نشرت تسجيلاً صوتيًا يتضمن حديث ضباط ألمان حول إمكانية استخدام صواريخ توروس الألمانية لضرب جسر القرم.

من جهة أخرى، أعلنت الدفاع الألمانية إجراء تحقيق حول كيفية تسريب التسجيلات الصوتية، مؤكدة أن الاستخبارات العسكرية في البلاد اتخذت الإجراءات الضرورية بهذا الصدد.