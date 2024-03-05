بايدن أم ترامب.. من هو الفائز إذا أجريت الانتخابات اليوم؟

يشهد الرئيس جو بايدن تراجعًا في تصاعد المنافسة مع دونالد ترامب، وفقًا لاستطلاع جديد للرأي نشرته “نيويورك تايمز” وجامعة “سيينا”.

يظهر الاستطلاع قبل “الثلاثاء الكبير”، حيث يتوقع أن يحسم ترامب فوزه في الانتخابات التمهيدية.

48 % يفضلون ترامب مقابل 43% لبايدن لو كانت الانتخابات اليوم.

الديموقراطي بايدن يواجه تحديات في إقناع الناخبين بفعالية سياسته، على الرغم من الإيجابيات الاقتصادية.

يعتبر ربع الناخبين فقط أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يشعر أكثر من ضعف هذه النسبة بأن سياسات بايدن ألحقت ضررًا بدلاً من مساعدتهم.

تأكيدًا لتحديات بايدن، يظهر تراجع تأييد فئات من الناخبين الديموقراطيين التقليديين، مثل العمّال والناخبين من غير البيض.

في المقابل، يحافظ ترامب على تأييد قاعدته الشديدة، حيث يعتزم 97% من مؤيديه التصويت لصالحه مجددًا، بينما يظهر تأييد بايدن أقل استقرارًا.

ترامب يواجه 91 تهمة جنائية، ومن المتوقع أن تبدأ بعض المحاكمات قبل يوم الاقتراع.

يرى محللون أن هيمنة ترامب على الجمهوريين تخفي معارضة شديدة داخل الحزب.

تبقى تحركات الناخبين المترددين لصالح بايدن غير واضحة بعد، خاصةً مع الحاجة إلى جذب أصوات المعتدلين والمستقلين لهزيمة ترامب.



سكاي نيوز عربية