فساد لم ينجح.. استعادة أكثر من 3.8 مليارات ليرة في تاميكو بقرار من التفتيش

أفصح مدير شركة تاميكو الطبية، خلدون حربة، عن جمع مبلغ مالي يصل إلى 3،895 مليار ليرة سورية لصالح الخزينة العامة، وذلك في إطار التقرير التفتيشي رقم 5/ب، الصادر في 24 نوفمبر 2021، الذي يتعلق بتوريد مواد أولية للشركة بأسعار مرتفعة خلال العقود 9، 12، 13، 25 لعام 2020 و 1، 2، 5 لعام 2021 من إحدى الشركات الخاصة.

وأكد حربة، الذي تولى المنصب قبل ثلاثة أشهر فقط، خلال حديثه أن الشركة تعرضت لتراجع في نسب الإنتاج خلال العام الماضي، حيث بلغت 33% في مجال الكبسولات و66% في الأقراص و22% في الشرابات و2% في المعقمات، ورجع هذا التراجع إلى نقص المواد الأولية بسبب تقلبات الأسعار، حيث تجاوزت قيمة الإنتاج الفعلي للعام الماضي 46 مليار ليرة سورية، وأشار إلى وجود ديون تتجاوز 4،5 مليار ليرة سورية للشركة تجاه جهات عامة وخاصة.

وفيما يتعلق بخطة الشركة للعام الحالي، أوضح المدير العام أن الهدف هو تجاوز الإنتاج لقيمة 95 مليار ليرة سورية، على الرغم من توقف إنتاج العديد من الزمر الدوائية التي كانت تنتجها الشركة، وتم تشغيل خطوط إنتاج الشراب الجاف والسائل والأملاح التي كانت متوقفة، وهناك آلة جديدة لإنتاج الكبسول ستُدرج في الخدمة، وبذلك تصبح لديهم آلتان لإنتاج الكبسول.

وفي سياق آخر، أشار حربة إلى أن هناك مشروعًا يخضع للبحث للحصول على عقد امتياز لتعبئة أغذية الأطفال بالتعاون مع الدول الصديقة، وهناك مشروع كبير يتم العمل عليه بالتعاون مع الشركاء المحليين لتصنيع مستلزمات غسيل الكلية، وتم الاتفاق على استخدام مبنى سيرونكس لهذا المشروع، ويتم العمل على إنشاء معمل لإنتاج السيرومات في اللاذقية، كما أكد حربة على أهمية تطوير المشاريع ودعمها من قبل وزارة الصناعة.

وبالنسبة للتحديات التي تواجه الشركة، ألمح حربة إلى ضرورة إعطاء الشركة صلاحيات مماثلة لتلك الممنوحة للقطاع الخاص، والتحرر من الإجراءات الإدارية البيروقراطية التي تعيق تطوير العمل وتنفيذ الخطط، وأوضح أن الإجراءات الحالية تعيق سرعة عودة الشركة لإنتاج ما تحتاجه الأسواق من زمر دوائية، وأكد على أهمية منح الشركة صلاحيات مناسبة للجنة الإدارية لتسهيل توفير مستلزمات العمل بالسعر المناسب والسرعة المطلوبة.

فيما يتعلق بارتفاع أسعار منتجات تاميكو في الأسواق، أوضح حربة أن الأسعار التي تعرض في الصيدليات لا تعكس الواقع، نتيجة لقرار اتخذته نقابة الصيادلة بفرض زيادة تصل إلى 45% على سعر العموم لمنتجات تاميكو فقط، وهو الأمر الذي لا ينطبق على القطاع الخاص.

الوطن