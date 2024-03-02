إعلام إيراني: مقتل أحد قياديي الحرس الثوري في سوريا بغارة إسرائيلية

ترددت أخبار في وسائل الإعلام الإيرانية حول وفاة رضا زراعي، أحد القادة في الحرس الثوري، جراء هجوم إسرائيلي في ساعات الصباح الباكر على ميناء بانياس السوري أثناء تفقده للقوات العسكرية.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن “رضا زراعي، المستشار العسكري للحرس الثوري في سوريا، استشهد اليوم الجمعة نتيجة لهجوم جوي صهيوني على ميناء بانياس السوري”.

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في ريف مدينة القصير جنوب غرب حمص في وقت سابق، حيث أُطلقت صاروخًا موجهًا عليها. وأفادت إذاعة “شام إف إم” بأنه تم استهداف السيارة بالقرب من قرية النهرية في ريف القصير، والتقارير الأولية تشير إلى استهدافها بواسطة طائرة بدون طيار.

وأكدت الإذاعة وفاة شخص وإصابة آخرين نتيجة لهذا الهجوم. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت قناة الإخبارية السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم جوي إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، مؤكدة تدمير عدة صواريخ.